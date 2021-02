Etna, attivitÃ  stromboliana e tremore vulcanico

Sicilia Vulcano

Etna, attività stromboliana e tremore vulcanico Etna, attività stromboliana e tremore vulcanico

Una debole attività stromboliana è in corso al cratere di Sud-Est dell'Etna con emissione di cenere. L'ampiezza media del tremore vulcanico è in graduale incremento pur mantenendosi allo stato attuale su livelli medi. Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del cratere di Sud Est, intorno ai 2.700 metri sul livello del mare. I segnali infrasonici al momento non mostrano significative variazioni. E' quanto emerge dal monitoraggio degli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania.