Come avere buoni spesa e card Pagoasso a Scicli

Pagoasso, nuovo bando senza termini di scadenza. “Nessuno sarà lasciato indietro”Il nuovo bando è aperto e senza scadenza. Nuovo bando pubblicato dal Comune di Scicli per la consegna della card Pagoasso per l’erogazione di buoni spesa presso i negozi convenzionati sul territorio comunale. Il nuovo bando, pubblicato dal settore Benessere di comunità, ed è rivolto alle persone e alle famiglie in difficoltà economica a causa della emergenza Covid è senza termine di tempo. E’ aperto e si può partecipare senza una data di scadenza. La nuova misura, in via preliminare, riguarda i lavoratori e le categorie produttive che hanno subito incolpevolmente la chiusura della propria attività a causa delle misure di contenimento del contagio.L’amministrazione comunale ha lavorato nelle scorse settimane, incontrando le associazioni di categorie sensibilizzandole e invitandole a contattare i propri iscritti per illustrare loro questa opportunità di aiuto concreto che il Comune, grazie ai fondi della Protezione Civile, sta erogando in favore di chi è in difficoltà. La giunta Giannone prosegue nell’opera di accompagnamento dei cittadini sciclitani secondo la regola per cui “nessuno sarà lasciato indietro”. Concretamente, la carta Pagoasso dà diritto a un buono spesa che da 120 euro per un nucleo familiare di una sola persona, fino a 600 euro per nuclei familiari di cinque persone o più.L’avviso è stato pubblicato nella sezione Avvisi Bandi e gare del sito del Comune, dove è scaricabile il modulo di domanda, allegato al presente comunicato. La domanda va presentata con mail, a protocollo@comune.scicli.rg.it, o a mezzo pec, a protocollo@pec.comune.scicli.rg.it, o recandosi di persona presso il procotollo, indicando nell’oggetto “Istanza di accesso ad intervento socio-assistenziale”.