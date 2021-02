Dal mondo Los Angeles

Tiger Woods sveglio e reattivo dopo l'operazione

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Tiger Woods è ’’sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale’’. Arrivano buone notizie sulle condizioni del 45enne golfista statunitense, vittima di ieri di un brutto incidente d’auto nella Contea di Los Angeles. Sul suo account Twitter è stato pubblicato il bollettino medico dell’Harbour-UCLA Medical Center, a seguito dell’intervento chirurgico a cui Woods è stato sottoposto. L’ex numero uno del mondo, in particolare, ha riportato ’’lesioni ortopediche significative’’ a tibia e perone della gamba destra, con l’applicazione di viti e perni anche al piede e alla caviglia, ha spiegato il dottor Anish Mahajan.In precedenza, dal dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles, avevano fatto sapere che Woods era cosciente e in grado di comunicare con i soccorritori arrivati sul luogo dell’incidente, avvenuto poco dopo le sette del mattino al confine tra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, circa 30 miglia a sud del centro di Los Angeles.Ancora in corso le indagini: al momento non risulta che Woods fosse sotto l’effetto di droghe o alcol quando si è ribaltato col suo Suv mentre per quanto riguarda la dinamica, stando alle prime ricostruzioni, il golfista stava viaggiando a una velocità superiore al limite (70 km/h) prima di venire a contatto con lo spartitraffico, finire sull’altra corsia, sbattere contro degli alberi e ribaltarsi. Non ci sono segni di sbandata o di frenata e cintura di sicurezza e airbag sono stati fondamentali: ’’E’ stato fortunato a uscirne vivo’’, ha ammesso il vicesceriffo della Contea di Los Angeles, Carlos Gonzalez, fra i primi a intervenire.