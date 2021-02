Cucina Ricette facili

Ricetta light dieta: insalata dietetica

L’insalata di finocchi, arance e noci è una ricetta light ideale per la dieta. Le ricette per cene leggere per dimagrire sono davvero tante, veloci e facili da preparare, oltre che deliziose. Prima di vedere gli ingredienti e la preparazione della ricetta light dietetica, insalata di finocchi, arance e noci, vediamo le proprietà del finocchio e perchè spesso si trova inserito nell'alimentazione di molte diete. Il finocchio è un ortaggio molto ricco di vitamine A, B e C e di minerali, ed è conosciuto anche per le sue capacità sgonfianti, digestive e depurative. Un alimento molto prezioso sia per la nostra salute sia per chi voglia mantenere la linea: ha infatti davvero pochissime calorie ed è povero di grassi, ma ricco di fibre.Proprietà e benefici del finocchioI semi di finocchio sono un ottimo digestivo, facilitano l’assimilazione dei grassi e combattono le fermentazioni intestinali. Il finocchio è ricco di fibre e, grazie all'anetolo che gli conferisce proprietà carminative, contrasta la formazione di gas intestinali, aiutando a sgonfiare la pancia. Dopo un pranzo pesante, una tazza di tisana al finocchio o un centrifugato con finocchi e mele verdi sarà un toccasana per digerire! Attraverso l’azione dei suoi principi aromatici, stimola le secrezioni salivare, gastrica e biliare: è quindi un ottimo rimedio in caso di cattiva digestione e nausea, stimola l'appetito e aiuta il fegato a lavorare meglio.È depurativo e aiuta a dimagrire: il finocchio è composto per la sua quasi totalità da acqua (90% circa), per cui può considerarsi un eccellente diuretico e digestivo, perfetto per eliminare tossine e liquidi in eccesso. Ha un forte potere saziante, contiene solamente 31 calorie per 100 grammi di prodotto e non ha né amidi né lipidi: è quindi un alimento a bassissimo contenuto calorico, di ottimo supporto nelle diete dimgranti. Si può mangiare sia durante i pasti che come spuntino, ma si può anche assumere attraverso tisane sgonfianti e infusi.LA RICETTA LIGHT, INSALATA DI FINOCCHI, ARANCE E NOCIIngredienti:700 g finocchi3 Arance80 g Nociq.b. Saleq.b. Pepe rosaq.b. Pepe neroq.b. Aceto di vino biancoq.b. Origanoq.b. olio evoCOME PREPARARE LA RICETTA LIGHT: INSALATA DI FINOCCHI, ARANCE E NOCIQuesta è una ricetta facilissima, perfetta da contorno e che piace a tutti. Prendiamo i finocchi e puliamoli molto bene togliendo la parte superiore ed inferiore e le parti più dure. Tagliarli in fette non troppo sottili ma nemmeno troppo spesse. Metterle in una ciotola. Unire la buccia di mezza arancia. Prendere il resto delle arance e dividerle in spicchi cercando di non includere anche la parte bianca che risulterebbe amara.Aggiungerle ai finocchi . Unire poi sale, pepe rosa, origano, pepe nero, olio evo ed aceto. Dare una generosa mescolata e lasciar marinare l’ insalata per 15 minuti in frigo.