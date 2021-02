Ragusa, solidarietÃ  all'Arma dei carabinieri per la morte del militare in Congo

Attualità Arma dei Carabinieri

Solidarietà all’Arma dei Carabinieri per la morte del militare in servizio in Congo. Ha regalato un mazzo di fiori al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa per manifestare la sua vicinanza all’Istituzione ed onorare la vita del Carabiniere Vittorio Iacovacci, caduto mentre era di scorta a causa di una vile aggressione all’Ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, anch’egli deceduto. Giovanni Occhipinti ha voluto così ossequiare un servitore dello Stato, dimostrando un forte senso di solidarietà ed attaccamento ad una Istituzione, che protegge il Paese da oltre due secoli, a costo, talvolta, del sacrificio dei propri militari.Il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Gainelli, ha voluto ringraziare a nome dell’Arma e personalmente il cittadino ragusano, per la sensibilità manifestata, facendogli visita nella mattinata odierna.