Musumeci: fiori sul Toro di Wall Street per la morte di Arturo Di Modica

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha pubblicato in un post su facebook le foto con una corona di fiori deposta in nome die siciliani vicino al Toro di Wall Street per ricordare la morte dell'artista di Vittoria, Arturo Di Modica, che ha realizzato la famosa opera. "Il toro di WallStreet - scrive il presidente Nello Musumeci - è l’opera simbolo del genio artistico di Arturo Di Modica, quella che lo ha reso famoso in tutto il mondo e per la quale è onorato da giorni sui giornali di tutto il mondo. Da ieri su quell’opera c’è il commosso ricordo del popolo siciliano, che il console generale d'Italia a New York Francesco Genuardi ha deposto in nome di tutti noi. Riposa in pace, Maestro. La #Sicilia ti saluta con commozione. Consulate General of Italy in New York