L'assessore regionale Manlio Messina venerdì a Modica

Un altro esponente della Giunta regionale sarà in visita al Teatro Garibaldi di Modica dopo la fase di ristrutturazione che ha portato alla riapertura dell’ormai noto contenitore culturale ormai punto di riferimento nel Sud Est siciliano. A dicembre scorso era stato l’assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, ad intervenire nel giorno della riconsegna del teatro alla collettività. Questa volta, venerdì 26 febbraio alle ore 11, sarà l’assessore regionale al Turismo e Spettacoli, Manlio Messina, a far visita alla Fondazione Teatro Garibaldi. Ad attenderlo saranno il presidente Ignazio Abbate e il sovrintendente Tonino Cannata con gli altri componenti del consiglio di amministrazione. Presente anche il Maestro Giovanni Cultrera.“Salutiamo con molto piacere la presenza dell’assessore regionale Manlio Messina con il cui Assessorato la Fondazione Teatro Garibaldi ha avviato già da tempo un’intensa attività di collaborazione – commentano all’unisono il presidente Abbate e il sovrintendente Cannata – Tra le ultime attività che ci hanno visto operare in modo congiunto va ricordata la stagione teatrale estiva, che abbiamo realizzato all’aperto portando la cultura in luoghi diversi dal teatro. Un’esperienza molto positiva e straordinariamente partecipata che abbiamo esteso anche al pubblico del web riproponendo online il cartellone teatrale nei mesi di novembre e dicembre scorsi. La pandemia ci ha costretto a rimodulare ogni attività e dunque stiamo al momento lavorando alla prossima stagione estiva con la speranza, comunque, di poter riaprire al pubblico il nostro rinnovato teatro già da prima, facendone apprezzare anche i recenti interventi di riqualificazione e tutti gli innovativi aspetti tecnici.Con l’assessore regionale Messina parleremo anche di futuri progetti”. Appuntamento dunque venerdì 26 febbraio alle ore 11 con un momento dedicato al punto stampa.