Ragusa, 10 atleti alla Xco Città di Modica a Mangiagesso

Primo impegno ufficiale per Abiomed bike & co. Ragusa, domenica 28 dieci atleti saranno ai nastri di partenza della prima xco città di Modica a Mangiagesso. Primo impegno ufficiale per l’Abiomed Bike & Co. Ragusa, questa la nuova denominazione stagionale assunta dal sodalizio ibleo, che domenica 28 febbraio sarà a Modica per partecipare alla prima Xco Città di Modica, l’evento sportivo in programma nell’area attrezzata di Mangiagesso. Il team ragusano sarà ai nastri di partenza con una pattuglia formata da dieci atleti, allenati dal diesse Maurizio Mezzasalma e dal presidente Giuseppe Nascondiglio. Si tratta di Federica Occhipinti, Anastasia Micieli, Alessia Micieli, Erika Boscarino, Giada Nascondiglio, Andrea Iurato, Flavio Schembari, Gabriele Spata, Peppe Carpano e Rosario Criscione. “I nostri ragazzi – spiegano dall’entourage dell’Abiomed Bike & Co. – non vedono l’ora di cimentarsi nell’ambito di questa competizione perché vogliono da subito comprendere qual è il livello che hanno raggiunto e, soprattutto, a che cosa sono servite tutte queste settimane di dura preparazione.Ci aspetta un’area di gara molto interessante, con alcuni saliscendi e un terreno molto compatto, che la rendono estremamente veloce. Sarà necessaria la massima determinazione di cui tutto il gruppo sarà capace per spuntare risultati di un certo tipo. Siamo convinti che faremo bella figura perché sappiamo quanto lavoro c’è dietro. E’ un primo appuntamento nel corso del quale potremo già fissare le strategie per il futuro quando la stagione entrerà nel vivo”. La squadra è cresciuta di numerose unità nell’organico rispetto allo scorso anno e, adesso, la consapevolezza di ciascuno degli atleti è ancora maggiore rispetto al recente passato. Si punta, insomma, a migliorare sempre di più.