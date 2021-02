Sicilia Coronavirus

Bollettino Covid Sicilia, 452 positivi: 216 Catania e 25 Ragusa Bollettino Covid Sicilia, 452 positivi: 216 Catania e 25 Ragusa

I nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia sono 452 mentre i morti nelle ultime 24 ore sono 21 morti. Sono questi i dati del Bollettino del Ministero della Salute di oggi 23 febbraio 2021.I guariti sono 1.141 e dunque il numero dei positivi scende sotto quota 29mila e si attesta a 28.657 (dei quali 27.704 in isolamento domiciliare). Il numero dei tamponi processati è stato di 25.179 test e dunque il tasso di positività si attesta al 1,79% (in calo rispetto a ieri).Ma vediamo i dati Provincia per Provincia dei positivi al coronavirus:163 Palermo216 Catania21 Messina17 Trapani37 Siracusa25 Ragusa5 Caltanissetta37 Agrigento21 EnnaI DATI DEL Covid IN ITALIAIN ITALIA. Sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 356, invece, le vittime e il totale sale così a 96.348.