Dieta di primavera: cosa mangiare e menÃ¹ settimanale

La dieta di primavera è una dieta che prevede un’alimentazione depurativa per l’organismo e salutare per mente e corpo. La dieta di primavera aiuta a perdere peso e può essere seguita per due settimane.MA COME FUNZIONA LA DIETA DI PRIMAVERA?Si tratta di una dieta che vuole evitare i cibi troppo calorici a favore invece degli alimenti tipici della primavera, alcuni dei quali dallo spiccato effetto detox e che favoriscono il dimagrimento e la diuresi.La dieta di primavera in pratica sfrutta le proprietà degli alimenti di stagione per affrontare al meglio il momento difficile che possiamo avvertire nel passaggio dall’inverno alla primavera con vantaggi anche per la perdita di peso. Durante la dieta di prima vera bisogna bere molta acqua, tisane snellenti e diuretiche, estratti di frutta e verdura, acque aromatizzate e praticare regolare attività fisica. Se si vogliono avere buoni risultati, con questa o con altre diete, è bene infatti agire sullo stile di vita a 360°.COSA MANGIARE NELLA DIETA DI PRIMAVERALa dieta di primavera è sostanzialmente una dieta ipocalorica e leggera che inserisce un po’ tutti gli alimenti, prediligendo ovviamente quelli più sani, freschi e di stagione. Sono consigliati in particolare frutta e verdura dal potere diuretico e depurativo che proprio in questa stagione tornano a popolare le nostre tavole. Ci riferiamo in particolare a:ravanelliasparagipiselli freschiorticaagrettifragolee alimenti che in realtà sono ancora presenti in questa stagione anche se tipici di altre o coltivati quasi tutto l’anno come spinaci, barbabietole, carciofi e pere. Ottimi anche i germogli e i semi oleosi.Come bevande, oltre l’acqua, si può prediligere il tè verde, le acque aromatizzate, le spremute e gli estratti di frutta e verdura.ECCO IL MENù SETTIMANALE DELLA DIETA DI PRIMAVERALUNEDI’Colazione: yogurt (anche vegetale) con cereali integraliPranzo: pasta integrale al sugo, insalata di ravanelliCena: zuppa di legumi, carciofi cotti a vaporeMARTEDI’Colazione: caffellatte con avena integrale e fragole (o altra frutta di stagione)Pranzo: orzo con asparagi e contorno di agretti con olio e limoneCena: crema di piselli, petto di tacchino ai ferri con pane integraleMERCOLEDI’Colazione: 1 frullato di frutta e fette biscottate integraliPranzo: risotto all’ortica e spinaci conditi con olio e limoneCena: passato di verdura, salmone con patateGIOVEDI’Colazione: latte con muesli integralePranzo: carciofi ripieni, barbabietole ripassate e pane integraleCena: frittata con spinaci e formaggio magro, pane integraleVENERDI’Colazione: frullato di fragole e biscotti integraliPranzo: farro con radicchio, formaggio magro e insalataCena: bresaola e rughetta, asparagi con olio e limone, pane integraleSABATOColazione: yogurt (anche vegetale) con cereali integrali§Pranzo: cous cous con verdure miste e fagioli (o altri legumi)Cena: orata al forno con cicoria ripassata, pane integraleDOMENICAColazione: caffellatte con avena integrale e fragole (o altra frutta di stagione)Pranzo: risotto ai carciofi, ravanelli e un uovoCena: polpette vegetali o hamburger vegetali, verdure miste, pane integraleSpuntini (metà mattina e metà pomeriggio): estratti di frutta e verdura, verdure crude in pinzimonio, centrifughe, frullati, yogurt, gallette di riso o mais, frutta secca. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsisi regime alimentare dietetico. Qualsiasi dieta senza il parere del medico è viateta a chi soffre di diabete o altre patologie.