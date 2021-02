Salute e benessere Alimentazione

Cosa mangiare la sera per dimagrire? Pasti leggeri e alimenti con poche calorie. E’ spesso la raccomandazione che ci si sente fare da medici e specialisti quando si comincia una dieta. La sera è raccomandato mangiare meno e leggero perché non avremo la stessa possibilità di consumare le calorie con le varie attività svolte durante la giornata, che si tratti di vera e propria attività fisica o anche solo di studio e di servizi quotidiani. Dopo la cena, infatti, raramente si fa movimento: quasi tutti guardiamo un po’ di TV o leggiamo un libro, in ogni caso consumiamo pochissime calorie. Per non rovinare tutti gli sforzi fatti durante la giornata, allora, dobbiamo mangiare gli alimenti giusti, ed evitarne altri.ECCO ALCUNI CONSIGLI SU COSA MANGIARE LA SERA PER DIMAGRIREInsalata verde. Consigliata perché è a basso contenuto di calorie; inoltre, come confermano gli studi, mangiare un’insalata semplice prima delle portate principali può ridurre l’apporto calorico complessivo del pasto fino al 12%. Infatti le fibre donano sin da subito un senso di sazietà, che ci impedisce di “abbuffarci” in seguito.Proteine magre. Ovvero manzo, pollo, maiale, pesce, tofu o fagioli, che fanno dimagrire perché sanno saziare a lungo. Questi alimenti, se cotti in maniera semplice e con olio extravergine d’oliva a crudo, contengono pochi grassi e poche calorie. Via libera anche ai formaggi magri.Verdure. Immancabili nel pasto serale: che siano cotte alla griglia o al vapore e condite con olio extravergine d’oliva, limone o spezie, offrono al nostro organismo tanti minerali e vitamine utili.Cereali integrali. Come abbiamo detto più volte, i cereali integrali fanno dimagrire e saziano a lungo: ok a una fetta di pane integrale, un pugno di riso integrale o quinoa, e così via.Dolce. Scegliendo un dolce poco grasso e calorico a fine pasto potremo gratificarci e portare avanti la dieta senza frustrazioniEcco un esempio di menu di ciò che si può mangiare di sera per dimagrire. Dopo un piatto di insalata verde, condita con un cucchiaino di olio, aceto e poco sale, servite una fettina di vitello cotta alla griglia, asparagi al vapore e riso selvatico; o ancora, salmone alla griglia con zucca e una fetta di pane integrale, oppure una porzione moderata di pasta integrale condita con salsa semplice, broccoli e formaggio magro. In alternativa, potete preparare una zuppa cereali integrali, legumi e verdure alla griglia. Approvato alla fine del pasto un gelato alla frutta senza latte o un quadratino di cioccolato fondente.