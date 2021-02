Tisana depurativa di primavera: dimagrire e depurarsi

Rimedi naturali Perdere peso

Tisana depurativa di primavera. Arriva la primavera e tutti cominciano a mangiare meno per prepararsi alla prova costume. Oltre ad una dieta per dimagrire in tanti cominciano a bere tisane drenati e depurative di primavera. La tisana depurativa di primavera aiuta l’organismo ad eliminare le tossine che si sono accumulate nel tempo soprattutto attraverso l’alimentazione. In particolare, la tisana depurativa agisce su fegato e reni, gli organi adibiti alla disintossicazione dell’organismo.LA TISANA DEPURATIVA DI PRIMAVERA A COSA SERVELa tisana depurativa di primavera è una bevanda a base di acqua cui vengono aggiunti ingredienti noti per le loro proprietà drenanti e purificanti. Aiuta a disintossicarsi dalle tossine, a ripulire il fegato e a liberare tutto l’organismo dalle scorie accumulate a causa di vari fattori quali stress, cattiva alimentazione, abitudini errate, cambi di stagione o post convalescenza. Come qualsiasi alimento depurativo, anche la tisana depurativa di primavera favorisce sgonfiamento e drenaggio. È una tisana funzionale. Se assunta con regolarità, regala al corpo purezza ed armonia.TISANA DEPURATIVA DI PRIMAVERA E BENEFICII benefici sono molteplici. È il rimedio più semplice e genuino per liberare il corpo dai liquidi in eccesso e dalle tossine che mettono in difficoltà la regolare funzionalità dei nostri organi. Contribuisce inoltre a salvaguardare la salute di fegato e reni.COME PREPARARE UNA TISANA DEPURATIVA DI PRIMAVERA La preparazione di per sè è molto semplice. Uno o due cucchiaini dell’ingrediente prescelto (o mix di più ingredienti), di solito in forma essiccata, per ogni tazza di acqua calda. Lasciare in infusione per almeno 10 minuti, filtrare e sorseggiare calda o a temperatura ambiente. Si consiglia di non aggiungere zucchero o altri tipi di dolcificante. La cosa fondamentale è conoscere i rimedi naturali e le piante officinali utili per ottenere un effetto detox sul nostro organismo. I principali ingredienti che vengono usati per preparare una tisana depurativa sono il carciofo, il tarassaco, le bacche di rosa canina, l’ortica, la betulla, i semi di finocchio, la liquirizia, la menta, la radice di bardana, il cardo mariano, la salvia, l’anice e l’achillea. Molto utile sapere anche in quali momenti è più opportuno assumere una tisana depurativa e in quali quantità.QUANDO BERE LA TISANA DEPURATIVA DI PRIMAVERA“Pulire” l’organismo periodicamente è altamente consigliato per mantenere un buono stato di salute generale. In special modo si può approfittare per fare questo trattamento detox in periodi particolari come i cambi di stagione e quelli in cui si prevede qualche eccesso alimentare. Il momento ideale per bere una tisana depurativa è al mattino a digiuno per un ciclo di 20 giorni. Per ottenere anche l’effetto drenante è meglio berne almeno un litro nel corso del giorno.LA TISANA DEPURATIVA DI PRIMAVERA FUNZIONA?L’efficacia di questa bevanda dipende dai principi delle piante officinali e degli ingredienti con cui viene preparata. Sulla base delle proprie esigenze, è bene preparare l’infuso con gli ingredienti che meglio rispondono alle proprie problematiche per essere sicuri di un risultato soddisfacente.Tisana depurativa, ingredientiUna buona tisana depurativa, per essere considerata davvero efficace, deve contenere almeno una pianta di queste categorie:di piante depurativeo di piante purificatrici del fegatooppure ancora di piante con proprietà antiossidanti.Le piante depurative per antonomasia sono:Bardana, favorisce la diuresi e purifica il sangueCicoria, stimola l’attività di pancreas e fegatoOrtica, depura e libera la pelle dalle tossineSalsapariglia, ottima contro la ritenzione idrica e per dimagrireRibes nero, stimola la diuresi ed elimina gli acidi urici in eccessoLamponi, le loro foglie sono un antinfiammatorio naturaleAcetosella, diuretica, rinfrescante e ricca di vitamina CViola tricolor, ricca di antiossidanti