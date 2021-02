Nuova Acropoli Ragusa apre Filosofia attiva

Cultura Filosofia

Nuova Acropoli Ragusa apre il nuovo corso di Filosofia Attiva! Il primo marzo, alle ore 19:00, si parte per l’appassionante viaggio alla scoperta di se stessi e del mondo che ci circonda. La Filosofia Attiva è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti. Pensiero ed azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società. Se desideri anche tu un mondo più etico e condividi l’idea che il processo di cambiamento della società dipende da ciascuno di noi, vieni a scoprire la Filosofia Attiva! Sarà solo un assaggio, ma ci darà l’idea di quanta abbondanza offra la tavola imbandita della filosofia. Non possiamo restare ad ammirarne la bellezza e varietà di colori: dobbiamo nutrirci di essa ed assimilarla per vivere meglio con noi e con gli altri.Questa è la nostra proposta. Se vuoi provare, scrivici su ragusa@nuovaacropoli.it, oppure contattaci al 351-8831515, ci trovi anche su whatsapp. Ti indicheremo le modalità di partecipazione.