Memorial Cannarella a Monterosso Almo: si sdoppia

La passione per il ciclismo non si ferma. Soprattutto a Monterosso Almo dove, ormai da diciannove anni, il memorial Cannarella è entrato, di buon diritto, a far parte di quelle manifestazioni particolarmente attese dagli atleti delle categorie giovanili non solo dell’intera Sicilia ma di buona parte del territorio nazionale. Il Gsd Almo 1966, con in testa il presidente Maria Giovanna Cannarella, coadiuvata da tutto il gruppo direttivo, sta lavorando alla diciannovesima edizione di cui sono già state fissate le date. L’evento ciclistico, infatti, anche quest’anno si sdoppierà ed è in programma sabato 22 maggio una cronoscalata e il giorno successivo, domenica 23, la gara a circuito con arrivo in piazza nella ridente cittadina di Monterosso.L’organizzazione sta adoperandosi per cercare di fare arrivare, in vista della 19esima edizione, rappresentative regionali provenienti da tutt’Italia per far sì che il memorial possa continuare a tenere alta la tradizione nata grazie al compianto Giovanni Cannarella che ha fatto diventare lo sport del ciclismo motivo di attrazione per numerosi appassionati che, sotto il segno del suo nome, sono riusciti a coltivare una passione straordinaria.