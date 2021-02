Avimecc Volley Modica: una gara bugiarda

Sport Pallavolo

Una gara bugiarda, che ha visto l’Avimecc Volley Modica uscire dal campo senza nessun punto in più in classifica. La formazione di Bua cede 1-3 contro la Maury’s Com Cavi Tuscania, con un match giocato alla pari fino all’ultimo. Tanto non è bastato per i modicani che hanno pagato un poi l’inesperienza e in parte la sfortuna in certi frangenti. Il primo set inizia subito con un buon vantaggio dei padroni di casa che si portano avanti grazie alle giocate di Busch e Chillemi, il vantaggio iniziale è di 5-1 e sembra che la gara sia messa nei giusti binari. La rimonta degli ospiti, tuttavia, si spinge fino al punteggio di 7-8 e da li prende il via un punto a punto che spinge fino al 15-16. Alla fine del set scende in cattedra Boswinkel che chiude i conti sul 22-25.Il secondo set inizia come si era finito il primo, con Tuscania avanti 6-8, ma il carattere degli uomini di Bua e l’entusiasmo di Martinez e Garofolo spingono i biancazzurri sul 16-11 in un set che ha dimostrato il valore della formazione di casa. Il vantaggio si fa importante quando sul 21-17 mancano davvero pochi punti alla conquista del set. Una mini rimonta preoccupa la panchina modicana, ma la conquista arriva con il punteggio di 25-23. Il terzo set diventa, così, fondamentale, una delle due formazioni ha subito la possibilità di portare a casa il primo punto. Il set inizia esattamente come il precedente con il punteggio di 6-8. Con il passare dei minuti si sviluppa un punto a punto che guida le formazioni fino al 15-16 quindi al 20-21. Il punteggio che dimostra quanto le due formazioni si equivalgano è il 24-24 che indica il bisogno di andare avanti ad oltranza. La fortuna è dalla parte degli ospiti, però, e lo dimostra quando il muro di Garofolo su Gradi va a sbattere contro la faccia di quest’ultimo e si trasforma in punto per gli ospiti. Il finale è di 25-27.Il quarto set servirebbe a Raso e compagni per portare a casa almeno un punto, ma la stanchezza e il rimpianto del set appena giocato distrae i ragazzi modicani. Il vantaggio iniziale di Tuscania si fa importante, 11-16, e sembra difficile da rimontare. I padroni di casa non demordono e trovano la reazione d’orgoglio fino al 19-21 che sembra poter riportare in auge una vittoria. La sveglia, tuttavia, suona troppo tardi e il finale è di 22-25. La curiosità è quella che la gara finisce con lo stesso punteggio dell’andata, solo che le due formazioni al tempo erano invertite e la squadra della Contea tornava a casa con un bel bottino. La differenza di punti in classifica non è sembrata reale in campo, questo fa ben sperare per il futuro.AVIMECC VOLLEY MODICA 1MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 3Arbitri: Fabio Scarfò - Giorgia SpinnicchiaSet: 22-25, 25-23, 25-27, 22-25Avimecc Volley Modica: Tulone 5, Raso 8, Martinez 20, Cuti 1, Chillemi 10, Busch 12, Imbesi, Garofolo 7, Nastasi (L1), n.e.: Battaglia, Dormiente (L2), Bonsignore. All. Peppe Bua.Maury's Com Cavi Tuscania: Marsili 2,Menichetti 6, De Paola 11, Gradi 13, Boswinkel 32, Catinelli 1, Skuodis, Cioffi 1, Ceccobello 11, Pace (L1), n.e.: Stamegna, Zibella (L2), Ragoni. All. Paolo Tofoli.