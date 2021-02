Comiso, sgravi imposte comunale per artigiani

Economia Comune di Comiso

Secondo incontro ufficiale tra l'amministrazione e i rappresentanti della CNA. Sul tavolo altre due proposte per agevolare ed incentivare il comparto artigianale. Il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e l'assessore allo sviluppo economico, Giuseppe Alfano, si faranno portavoce presso la Regione. “Come annunciato, lunedì 22 febbraio si è tenuto un proficuo incontro tra i rappresentanti della CNA locale e provinciale, e l'amministrazione – spiega il sindaco Maria Rita Schembari- . Oggetto della riunione è stato l'utilizzo di strumenti finanziari quali i fondi ex Insicem destinati ai comuni a sostegno delle imprese artigiane, e cioè, che la parte destinata al comune di Comiso possa essere direttamente destinata agli sgravi parziali o totali dei tributi locali, quali Imu, Tari e canone idrico. Altra richiesta posta all'attenzione – ancora il sindaco – è stata quella di spronare la Regione, relativamente al milione di euro stanziato per andare incontro ed in aiuto dell'economia dei comuni dichiarati tra novembre e i primi di dicembre “zona rossa”, ad erogare prima possibile le somme messe a disposizione”.“Oltre alla disponibilità espressa dal sindaco – aggiunge l'assessore Alfano – mi farò parte attiva in una riunione tra comuni e la ex provincia regionale di Ragusa, e subito dopo, latore delle richieste presso la Regione Siciliana”. All'incontro di lunedì, hanno preso parte oltre al sindaco e all'assessore, il rappresentante provinciale della CNA, Giorgio Stracquadaneo, quello della sezione locale, Andrea Di Stefano e il rappresentante per la categoria dei carrozzieri, Gianni Di Noto.