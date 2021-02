Firenze, studente universitario precipita dal quarto piano e muore

Cronaca Indagine carabinieri

Precipita dal quarto piano morendo sul colpo. La vittima è un 21enne studente universitario italiano del Polimoda, originario di Monza. E' successo la notte scorsa, intorno alle 3, nel centro di Firenze, in via di Porta Rossa 6. Il giovane si trovava presso l'abitazione di altri studenti. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a verificare la dinamica dei fatti da parte dei carabinieri della compagnia con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dell'Arma.