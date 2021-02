Attualità Donazione

Ospedale Ragusa: un'opera per gli eroi del Covid 19 Ospedale Ragusa: un'opera per gli eroi del Covid 19

Una cerimonia molto emozionante quella che si è svolta ieri all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per la consegna dell’opera “EROI C-19” dell’artista Biagio Occhipinti di Comiso. Di seguito la lettera che il pittore ha scritto: “Comiso 15/02/2021La pandemia di coronavirus ha prodotto un’emergenza sanitaria mondiale senza precedenti, costringendo le persone a stare chiuse in casa o a lavorare esposte a un possibile contagio. Questo ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni sullo stato psichico di ciascuno di noi, suscitando forti emozioni e sentimenti. A seguito di ciò ho avuto l’ispirazione di creare un’opera e dedicarla agli eroi di questo terribile periodo, che essendo sul fronte in prima linea sono i più esposti e veri protagonisti di questa pandemia.Ho voluto dedicare quest’opera dal titolo “EROI C-19” a tutto il personale sanitario mondiale e in particolare donarla all’ospedale U.O.C. di Malattie Infettive del P.O. " Giovanni Paolo II " di Ragusa in quanto provincia dove vivo. In fede. Biagio OcchipintiFoto: da sinistra Antonella Di Rosolini, direttore del reparto di Malattie Infettive; Biagio Occhipinti, l'artista; Carlo Piluso, Coord. Inf. Malattie Iinfettive.