Covid Ragusa: il totale dei positivi e i dati dei Comuni

Il Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 22 febbraio: 248 al Covid 19 in provincia di Ragusa, 223 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e 6 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. I 19 positivi sono ricoverati tutti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare sono: 15 sono in Malattie Infettive (9 del Ragusano e 6 provenienti da fuori provincia), 3 in Rianimazione (2 del Ragusano e 1 proveniente da fuori provincia) e 1 in area grigia da fuori provincia.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 95.322 tamponi molecolari, 22.605 test sierologici, 190.292 test rapidi per un totale di 307.919. I guariti salgono a 7.673 mentre i morti sono 198. Ecco i dati Comune per Comune:3 Acate3 Chiaramonte Gulfi14 Comiso0 Giarratana5 Ispica13 Modica0 Monterosso Almo8 Pozzallo63 Ragusa3 Santa Croce Camerina8 Scicli103 Vittoria