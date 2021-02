Arturo Di Modica, dalla Cina a Vittoria il cordoglio del senatore Zhu

Attualità Lutto

Cordoglio da parte del Sen. Giuseppe Zhu, Presidente Associazione Cina-Italia di Shanghai per la scomparsa dell’artista Arturo di Modica. Le sue sculture sono disseminate di tutto il mondo, dal toro che aleggia davanti alla Borsa di Wall Street, il “Wall Street Bull”, a quello progettato e creato per il Bund Financial Plaza all'apertura dell'Expo 2010 di Shanghai. “Ho conosciuto il maestro Arturo di Modica a New York, il 9 marzo 2009 - afferma il Sen. Giuseppe Zhu - Rimasi molto colpito dai suoi tori simboleggianti la forza possente e la capacità di rinascita del popolo americano di risollevarsi nei momenti difficili, (come il crollo delle quotazioni alla Borsa di Wall Street nel 1987). Ma anche il popolo cinese è resiliente e si è rialzato tante volte, da pestilenze, dittature e ora anche da una Pandemia. Gli chiesi così di creare un’installazione anche per Shangai.La Statua raffigurante un toro in bronzo sul Bund di Shanghai, oggi è diventata il simbolo dell’amicizia cina-Italia. In questo momento il mio pensiero va alla moglie, Stefania Drago e alle sue figlie, Marianna e Nadia. Che possano avere la forza di andare avanti, con la consapevolezza che Arturo con la sua arte, ha lasciato un segno indelebile”.