Covid Vittoria: Orazio Buonafede vaccinato a 100 anni

Un ingresso da star quello riservato al signor Orazio Buonafede, vittoriese, che tra qualche mese arriverà alla veneranda età di 100 anni. Elegante, sicuro e sorridente, accompagnato dalla figlia Franca, è entrato al Centro Vaccinale del “Guzzardi” alle 9:30, in punto, per sottoporsi alla vaccinazione. Ha detto che aspettava questo momento da tempo, finalmente: «Eccomi qua!». Molti i sorrisi e le attenzioni rivolte alla persona che nella giornata di oggi, inizio della campagna vaccinale degli ove 80enni, è la più anziana della Sicilia che si è sottoposta alla vaccinazione. Anche negli altri punti vaccinali dell’Asp si è svolto nel rispetto degli orari, niente file e tutto all’insegna di una grande collaborazione. Secondo i dati riferiti dai cinque centri vaccinali della provincia si sono presentate tutte le persone prenotate: 80 a Ragusa, 40 a Vittoria, 40 a Comiso, 40 a Modica e 40 a Scicli.Un fatto importante che mette in evidenza come nel nostro territorio la popolazione risponde con forte senso di responsabilità alla campagna vaccinale. La campagna di vaccinazione over 80 continuerà tutti i giorni senza sosta e dal 1° marzo si inizierà con gli over 80 a domicilio, mentre prosegue la vaccinazione AstraZeneca.