Covid Ragusa: 255 positivi: i dati Comune per Comune Covid Ragusa: 255 positivi: i dati Comune per Comune

Il Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 21 febbraio 2021: 255 al Covid 19 in provincia di Ragusa, 228 in isolamento domiciliare, 21 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e 6 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. I guariti sono 7.671 mentre i morti sono 198. I 20 positivi sono ricoverati tutti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare sono: 15 sono in Malattie Infettive (9 del Ragusano e 6 provenienti da fuori provincia), 4 in Rianimazione (2 del Ragusano e 2 proveniente da fuori provincia) e 2 in area grigia (2 fuori provincia).Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 95.152 tamponi molecolari, 22.305 test sierologici, 190.004 test rapidi per un totale di 307.461. I guariti salgono a 7.669 mentre i morti sono 198. Ecco i dati Comune per Comune:3 Acate4 Chiaramonte Gulfi19 Comiso0 Giarratana4 Ispica15 Modica0 Monterosso Almo8 Pozzallo59 Ragusa3 Santa Croce Camerina7 Scicli106 Vittoria