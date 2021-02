Consorzio di Tutela del cioccolato piange Arturo Di Modica

Attualità

Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica piange la scomparsa del Maestro Arturo di Modica, artista che ha avuto il piacere di ospitare in occasione di Chocomodica, per la inaugurazione della mostra Venezia AMA Modica, giorno 5 dicembre 2015, in compagnia del suo amico il grande Arrigo Cipriani, del leggendario Harrys Bar. Al maestro Arturo Modica e alla sua opera più nota e conosciuta in tutto il mondo il Toro di Wall Street il Consorzio aveva dedicato a dicembre 2014, in occasione del 30°anniversario della collocazione della scultura, un incarto speciale di cioccolato, realizzato da Enzo Bosco di Eliotecnica, e oggi esposta nella collezione degli incarti speciali al Museo del cioccolato di Modica.