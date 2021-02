Sport Lutto

E' morto Mauro Bellugi: ex calciatore Inter E' morto Mauro Bellugi: ex calciatore Inter

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto piange Mauro Bellugi. L'ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese è morto stamattina in un ospedale di Milano. Aveva 71 anni, compiuti il 7 febbraio. Recentemente aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19 e la sua storia aveva commosso tutti per la forza d'animo con cui aveva affrontato il dramma dopo i primi momenti di sconforto. "Il covid ha aggravato una mia malattia del sangue preesistente. Io non ho voglia di morire".