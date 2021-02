Sicilia Guardia Costiera

Migranti dispersi in mare: ricerche in corso

Continuano le ricerche dei migranti dispersi in mare dopo che si è ribaltato un barcone. L'elicottero del secondo nucleo aereo Guardia costiera di Catania sta perlustrando l'area dove si è ribaltato il barcone, per provare ad individuare eventuali dispersi. Sulla base delle prime testimonianze raccolte a bordo delle motovedette dai migranti superstiti, sulla "carretta del mare" c'erano in tutto una cinquantina di persone. All'appello mancherebbero altri 5 migranti, ma i racconti dei superstiti, al momento, vengono valutati con il beneficio del dubbio. La barca carica di migranti si è ribaltata al largo di Lampedusa durante le operazioni di trasbordo delle persone sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Il naufragio è avvenuto a 15 miglia a sud di Lampedusa.