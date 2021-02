Salute e benessere Studio Foshan University

Nuovo virus in Cina, Orthonairovirus: febbre e depressione Nuovo virus in Cina, Orthonairovirus: febbre e depressione

Un nuovo virus è stato isolato in Cina. Il virus Othonairovirus viene trasmesso dalle zecche ha portato al ricovero almeno 42 persone nel 2017 e nel 2018. Il patogeno, chiamato Slgv e che fa parte della famiglia dei Nairovirus, la stessa della febbre emorragica del Congo-Crimea, è stato descritto sulla rivista Nature, e può dare sintomi che vanno dalla febbre alla depressione alla stanchezza."In questo studio - scrivono gli autori della Foshan University - abbiamo identificato un nuovo orthonairovirus, il Songling virus, da pazienti che sono stati morsi da zecche nella provincia di Heilongjiang nel nord est della Cina. I nostri risultati suggeriscono che questo nuovo virus è associato ad una malattia febbrile in Cina".I 42 pazienti, trovati studiando i campioni di tutti coloro che erano stati ricoverati dopo morsi di zecche nella zona, sono stati trattati con una combinazione di antibiotici. La durata dei sintomi, scrivono sempre gli autori, è risultata variabile tra 2 e 60 giorni, ma in generale la guarigione è avvenuta tra 2 e 27 giorni dopo l'inizio dei trattamenti.