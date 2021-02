Salute e benessere Salute e Benessere

Dieta sgonfia pancia 3 giorni: dimagrire senza fame. La dieta per sgonfiare la pancia in 3 giorni. La dieta sgonfia pancia dei 3 giorni vi aiuterà a sgonfiare la pancia senza soffrire la fame. La dieta sgonfia pancia dei 3 giorni è una dieta diuretica e depurativa che dura tre giorni. La dieta dei 3 giorni apporta poche calorie così da permettervi di perdere peso facilmente, quando terminate i 3 giorni di dieta mi raccomando non esagerate col cibo altrimenti sarà stato tutto inutile. I piatti vanno conditi solo con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva a crudo, succo di limone, aceto di mele, evitate il sale, usate al posto del sale le spezie, usate un solo cucchiaino di zucchero al giorno e bevete 1 litro e mezzo di acqua durante la giornata.Dimagrire e sgonfiare la pancia in 3 giorni: ecco cosa fare.Dieta sgonfia pancia dei 3 giorni: ecco cosa mangiare e cosa noPer i tre giorni della “dieta della pancia Piatta” è importante scegliere alimenti di facile digestione. Il pesce è preferibile alla carne e sono da evitare tutti i grassi cotti: l’olio extravergine d’oliva è l’unico condimento consentito, ma solo a crudo. Vietati anche gli snack salati, i fritti, le merendine e i cibi pronti, ricchi di grassi insaturi, di zuccheri e di sale. Per avere la pancia piatta e ritrovare la giusta forma è indispensabile mangiare sano e scegliere i cibi giusti. Oltre infatti, a un'attività fisica costante e a esercizi mirati - addominali in primis - è necessario intervenire con una dieta equilibrata e ricca di fibre che aiuti a sgonfiare e a ritrovare benessere e regolarità intestinale. Sono molto comuni infatti, disturbi quali gonfiori, accumulo di gas, intestino pigro, e le cause principali, oltre allo stress e a condizionamenti di tipo psico-somatico, sono da ricercarsi proprio in un'alimentazione scorretta e disordinata. Anche i legumi – fagioli, piselli, lenticchie, mais – e alcuni cereali integrali come il farro e l’avena vanno dimenticati per qualche giorno, così come le salse piccanti, il peperoncino e le spezie troppo forti, che possono avere un’azione infiammante dello stomaco. Alimenti ideali sono, invece, le verdure cotte di colore verde (spinaci, bietole, cime di rapa), la zucca – che ha pochissime calorie: guarda la nostra Tabella delle Calorie -, la frutta fresca e il pesce cotto al forno, al cartoccio o al vapore.Ma come fare allora, per avere la pancia piatta in poco tempo?Per prima cosa bisogna partire dalla dieta. Bastano infatti pochi accorgimenti per ritrovare benessere intestinale e sconfiggere pesantezza e gonfiore: bisogna però conoscere i cibi giusti e quelli da evitare. Ovviamente eliminate tutte le bevande gassate e zuccherate, eliminate tutti i cibi troppo zuccherati e troppo salati. Ogni giorno bisogna bere fino a due litri di acqua ed abolire tutti i cibi che fermentano: sono queste le prime indicazioni da seguire per avere la pancia piatta e sconfiggere gonfiore e pesantezza. Tra i consigli c'è anche: eliminare il pane e non mangiare la frutta a fine pasto, in quanto gonfia eccessivamente, aumentando l’acidità di stomaco e la fermentazione intestinale.Menù della dieta per sgonfiare la pancia in 3 giorniScegli la tua dieta idealeDIETA SGONFIA PANCIA PRIMO GIORNOColazione: 1 tazzina di caffè amaro o zuccherato con 1 cucchiaino di zucchero, 100 ml di latte parzialmente scremato e 1 fetta biscottata normale o integraleSpuntino: 1 kiwiPranzo: 1 uovo sodo, 80 grammi di insalata mista e 1 scatoletta di tonno al naturaleMerenda: 20 grammi di cioccolato fondente almeno al 70%Cena: verdure grigliate a piacere e 150 grammi di pollo senza pelleDIETA SGONFIA PANCIA SECONDO GIORNOColazione: 1 tazza di tisana amara o zuccherata con 1 cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate normali o integraliSpuntino: 1 yogurt magroPranzo: spinaci bolliti e conditi con limone, 100 grammi di stracchinoMerenda: 1 aranciaCena: broccoli cotti al vapore e 200 grammi di merluzzoDIETA SGONFIA PANCIA TERZO GIORNOColazione: 1 tazzina di caffè amaro o zuccherato con 1 cucchiaino di zucchero, 100 ml di latte parzialmente scremato e 1 fetta biscottata normale o integraleSpuntino: 1 kiwiPranzo: 1 piatto di piselli bolliti e 50 grammi di ricottaMerenda: 1 aranciaCena: verdure grigliate e 100 grammi di bresaolaAttenzione: prima di cominciare qualsiasi tipo di dieta è raccomandato chiedere il parere del proprio medico. Questo articolo non è destinato a fornire consigli medici, diagnosi o trattamento