Auto a fuoco in pieno centro storico a Scicli

Auto a fuoco la notte scorsa in pieno centro storico a Scicli. L’incendio dell’auto, una Peugeto 207 si è verificato in via Concezione,al quartiere San Giuseppe, intorno all’una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica. Ingenti i danni all’auto. In corso di accertamento la causa dell’incendio che sembrerebbe di origine dolosa. Sull'episodio indagano i carabinieri. (Foto repertorio)