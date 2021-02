Comune di Comiso: Comune virtuoso

Attualità Assessore Ambiente

Il comune di Comiso è stato particolarmente virtuoso poichè i cittadini non hanno avuto alcun disagio con la chiusura di Cava dei Modicani. Inoltre, è ripresa l’attività di rimozione delle discariche abusive tramite controlli e video sorveglianza. “Tenere pulito è un lavoro condotto con perseveranza e passione per amore della nostra città”.DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE BIAGIO VITTORIA“Ristabilito il regolare conferimento a cava dei Modicani, riprende l’attività di rimozione delle discariche. – commenta Biagio Vittoria – Mi preme innanzitutto mettere l’accento, in particolar modo, sul fatto che a Comiso siamo riusciti a fronteggiare un’emergenza che sarebbe stata deleteria nel periodo in cui non è stato possibile conferire la frazione del secco a cava dei Modicani. Ma grazie ad un lavoro sinergico con la ditta Busso, gli uffici competenti e il sottoscritto, la città e i cittadini, non sono andati incontro a eccessivi disagi. C’è da dire – ancora l’assessore – che la maggior parte dei cittadini comisani ha recepito bene come e cosa differenziare nel “secco”, aiutandoci in questo modo a raccogliere meno indifferenziato da conferire.Secondo punto, come anticipato, si riparte da via Margani a ripulire le discariche abusive per poi proseguire in altri siti. Questa attività assieme ai controlli effettuati con la video sorveglianza ed all’attività condotta da ispettori ambientali e polizia municipale ci porterà ad essere contemporaneamente un comune virtuoso nella raccolta differenziata e con le nostre strade finalmente pulite. Un lavoro quotidiano da portare avanti con pazienza, tenacia e collaborazione di tutti per l’eccellenza del nostro territorio. Un lavoro condotto con passione ed amore per la nostra città ed i suoi figli”.