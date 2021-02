Camera: fiducia al Governo Draghi con 535 sÃ¬

Italia Governo

ROMA - Via libera dall’Aula della Camera alla fiducia al Governo Draghi. I voti favorevoli sono stati 535, i contrari 56 e gli astenuti 5. Erano presenti 596 deputati, di cui 591 votanti. Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera, ma scoppia il caso nel M5S con i grillini a un passo dalla scissione. 535 voti a favore e 56 contrari, 5 gli astenuti: questo il risultato della votazione di ieri, che ha visto ben 12 deputati Cinquestelle non partecipare e quattro astenersi. Non hanno infatti partecipato alla votazione i pentastellati Corneli, Ehm, Menga, Romaniello, Spadoni (in quanto presidente dell'assemblea), Tucci, Di Lauro, Masi, Penna, Scutellà (per motivi di salute), Suriano, Zanichelli. In missione invece i deputati grillini Mammì e Vianello. Astenuti Paxia, Villarosa, Raduzzi e Sodano.