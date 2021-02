Italia Tasse

Agenzia delle Entrate e pace fiscali: ecco tutte le scadenze

Pace fiscale, scadenze in arrivo e Fisco pronto a incassare dai circa 2 milioni di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter, alla definizione agevolata dei processi verbali di contestazione o alla chiusura delle liti pendenti del 2019. A ricordare il calendario delle scadenze, è il sito di informazione e consulenza legale Laleggepertutti.it. Da lunedì 1° marzo, visto che la scadenza naturale del 28 febbraio coincide con una domenica, infatti, i contribuenti "dovranno passare alla cassa per pagare la rata o le rate concordate grazie alla pace fiscale - si legge sul sito di informazione legale -. Per la rottamazione ter ci sarà tempo fino all’8 marzo, visto che c’è un margine di 5 giorni e bisogna tenere conto del sabato e della domenica, 6 e 7 marzo. Il primo giorno del mese, inoltre, è il termine fissato per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020, partendo dal presupposto che quelle del 2019 siano state regolarizzate".Si parla, dunque, ricorda ancora laleggepertutti.it, delle quattro rate della rottamazione che scadono il 28 febbraio; il 31 maggio; il 31 luglio; il 30 novembre. A queste si aggiungono la seconda e la terza rata del saldo stralcio in scadenza il 31 marzo 2020; il 31 luglio 2020. Attenzione, però - avverte il sito di informazione legale, perché qui non è previsto il margine dei 5 giorni. E ancora: "Per il saldo e stralcio, le soluzioni alternative al pagamento unico erano così divise e sono state così riviste: il 35% entro il 30 novembre 2019; il 20% entro il 31 marzo 2020 (diventato il 1° marzo 2021); il 15% entro il 31 luglio 2020 (diventato 1° marzo 2021); il 15% entro il 31 marzo 2021; il 15% entro il 31 luglio 2021. Il pagamento a rate prevede un 2% annui di interessi, non calcolati per il periodo di proroga. "Si pone, comunque - spiega ancora laleggepertutti.it -, il problema di un 'affollamento' di versamenti, nonostante la proroga dal 10 dicembre scorso al 1° marzo di quest’anno: troppe rate insieme che rischiano di mettere in difficoltà i contribuenti. C’è, inoltre, una norma che prevede la decadenza dalla rottamazione o dal saldo e stralcio nel caso in cui il debito non venga tempestivamente pagato. Una situazione spinosa, considerando le difficoltà economiche che l’emergenza Covid sta creando ai singoli contribuenti e alle aziende".Ad oggi, continua il sito di informazione legale, "è prevista una sanzione del 30% sulle rate non versate, a cui si aggiungono gli interessi legali, a fronte di un omesso o tardivo pagamento delle rate successive alla prima per chiudere le liti pendenti. Esiste, dunque, un doppio rischio che non interessa nessuna delle parti: il contribuente che potrebbe rimanere definitivamente in ginocchio per i debiti e il Fisco che rischia di non incassare quanto gli è dovuto", conclude laleggepertutti.