Vaccino Covid over 80: da domani 5 postazioni

All’Asp di Ragusa la macchina organizzativa, per dare il via sabato 20 febbraio 2021 alla campagna vaccinale rivolta alle persone ultraottantenni, sta già scaldando il motore. Ricordiamo che sono cinque le postazioni che accoglieranno il target degli over ottanta:Ospedale “Giovani Paolo II” - RagusaOspedale “Maggiore – ModicaOspedale “R. Guzzardi” VittoriaOspedale “Regina Margherita” ComisoOspedale “Busacca – Scicli. Il sistema delle prenotazioni sia nella piattaforma, sia col numero verde ha funzionato assegnando l’appuntamento per la somministrazione della prima dose e, all’atto della prima inoculazione, verrà comunicata la data per la seconda dose. Attualmente le prenotazioni risultano essere:Ospedale “Giovani Paolo II” -Ragusa - 2925Ospedale “Maggiore – Modica - 1785Ospedale “R. Guzzardi” Vittoria- 1012Ospedale “Regina Margherita” Comiso - 1785Ospedale “Busacca – Scicli - 550Prenotazioni vaccinazioni domiciliari 1125. Le operazioni di vaccinazione prenderanno il via alle 9.00 di domani. Intanto, prosegue la vaccinazione del vaccino AstraZeneca con i target previsti dal piano nazionale e regionale: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Penitenziario di Ragusa. L’Azienda Sanitaria sta già predisponendo i lavori per l’apertura del centro hub per l’avvio della seconda fase della vaccinazione, così come previsto nel piano strategico nazionale e regionale. È stato individuato l’ex ospedale Civile di Ragusa. Foto: ambulatorio vaccinale dell’ospedale “Giovanni Paolo II”