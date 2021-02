Scicli, microchippati 113 cani in un giorno

Attualità Asp Ragusa

113 cani microchippati in un giorno a Scicli . Ha registrato una massiccia presenza la campagna di microchippatura gratuita organizzata ieri dall'Asp, servizio veterinario di Ragusa in collaborazione con l'amministrazione Comunale di Scicli. Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 personale dell'Asp coadiuvato dalla Polizia Locale di Scicli e dai volontari dell'associazione gli Amici di Italo hanno provveduto a microchippare ben 113 cani. Un ringraziamento al servizio veterinario dell'Asp diretto dal dott. Gaetano Gintoli e al dott. Raniolo Salvatore che ha materialmente effettuato le operazioni. L’amministrazione ringrazia la polizia municipale per l’impegno profuso.