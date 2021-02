Covid Ragusa, 250 positivi e 23 ricoverati

Attualità Coronavirus in provincia di Ragusa

Il Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 19 febbraio 2021: 250 al Covid 19 in provincia di Ragusa, 221 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e 6 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. I guariti sono 7.658 mentre i morti sono 198. I 23 positivi sono ricoverati tutti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare sono: 16 sono in Malattie Infettive e 4 in Rianimazione e 3 in area grigia.