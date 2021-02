Sport Pallamano

Pallamano Serie A: KeyJey Ragusa in trasferta

Si ritorna in campo. Dopo il turno di pausa coinciso con la fine del girone di andata, per la prima di ritorno la KeyJey Ragusa, impegnata nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile girone C, dovrà vedersela in trasferta con l’Haenna. La partita si giocherà sabato alle 18,30. Un derby nel derby per i ragusani considerato che il tecnico degli iblei, Mario Gulino, è stata una delle colonne portanti dello sviluppo e della crescita di questa disciplina sportiva proprio nell’Ennese e che uno dei giocatori del sette ibleo arriva proprio dall’Haenna. I ragusani dovranno cercare a tutti i costi di migliorare la propria posizione in classifica (al momento sei punti e quart’ultimo posto in graduatoria) rispetto all’Haenna che è staccata di appena una lunghezza, a cinque punti. “Non possiamo più permetterci errori o di lasciare punti per strada – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – dobbiamo a tutti i costi vincere, per la classifica e per ritrovare al massimo l’entusiasmo.Certo, ci presenteremo nella tana del lupo in formazione rimaneggiata e per di più sapendo che loro, dentro casa, sono agguerritissimi e non lasceranno alcunché di intentato per portarsi a casa l’intera posta in palio. In più, ulteriore elemento a nostro svantaggio, hanno rafforzato l’organico con l’arrivo di un giocatore straniero. Quindi, ci toccherà gettare, come si dice in questi casi, il cuore oltre l’ostacolo per avere ragione di un avversario che, anche dopo avere vinto con l’Alcamo nel turno precedente, sembra avere acquisito fiducia nelle proprie possibilità. Noi abbiamo l’obbligo di provarci e dobbiamo cercare a tutti i costi di conquistare un successo che rappesenterebbe un vero toccasana per tutto l’ambiente ibleo”.