Dieta cosa mangiare per dimagrire? Quali alimenti scegliere per perdere peso senza ingrassare? Quale dieta scegliere. Ecco alcuni consigli utili per dimagrire in vista della bella stagione.Ddimagrire. Un progetto non sempre facile ma a volte necessario non solo per mantenere la propria forma fisica ma anche per la salute.Cibi per dimagrireEsistono tanti tipi di diete per dimagrire che si possono seguire per raggiungere più o meno in fretta l’obiettivo. Ma come e quale scegliere la giusta dieta dimagrante?Innanzitutto precisiamo che, soprattutto se sussistono anche problemi di salute, sarebbe bene affidarsi alle competenze di un nutrizionista o dietista in grado di stilare un piano alimentare personalizzato e calibrato in base alle specifiche esigenze. Capita spesso invece che ci facciamo prendere dalla fretta di dimagrire e allora ricorriamo a diete “lampo” poco equilibrate o comunque non adatte a tutti. Ci possiamo in questi casi dimenticare, ad esempio, che il nostro corpo ha bisogno di una serie di nutrienti per funzionare al meglio (carboidrati, proteine, grassi, ecc.). Queste sostanze vanno consumate ogni giorno nelle giuste proporzioni che possono variare un po’ in base alla costituzione della persona e alle attività che compie nel corso della giornata.Sarebbe meglio evitare le diete che promettono dimagrimenti troppo rapidi, anche perché il nostro corpo ha bisogno di un periodo di adattamento e in questi casi è molto facile incorrere nel cosiddetto effetto yo-yo, ovvero trovarsi alle prese con un dimagrimento frettoloso che non si riesce però poi a mantenere.A lungo termine paga di più seguire un regime alimentare equilibrato sempre e non solo quando c’è necessità di perdere peso. Infatti, anche se il dimagrimento è più lento, di solito è però più duraturo.DIETA PER DIMAGRIRE:STOP ALLA FAMEI cibi per dimagrire sono generalmente:Alimenti ipocalorici che aiutano a risparmiare calorie. Alimenti dietetici a base di fibre e alimenti ricchi di proteine che garantiscono una lunga sazietà. Alimenti con preziose sostanze nutritive che contribuiscono ad un normale metabolismo energetico. Abbiamo messo insieme un elenco dei prodotti alimentari che soddisfano i tre criteri citati sopra.QUESTI SONO I MIGLIORI 10 CIBI PER DIMAGRIRE:tè non zuccheratospinacipompelmobroccolifagiolinilatticellofragolericottaprezzemolopatateCOSA SI MANGIA? QUALE DIETA SCEGLIERE?Dieta per dimagrire senza stressdieta mediterranea. Un regime alimentare che sarebbe meglio considerare un vero e proprio stile di vita. Alle fondamenta vi è un’alimentazione che si basa sul consumo quotidiano di cereali (meglio se integrali), frutta e verdura di stagione, noci e frutta a guscio, legumi e poche proteine di origine animale, con olio extravergine d’oliva come condimento di eccellenza. Si può tranquillamente continuare a seguire la propria dieta mediterranea semplicemente mettendo in atto alcuni accorgimenti per favorire la perdita di peso e soprattutto agendo sulle porzioni.Una verdura che può aiutarti a perdere pesoDieta vegetariana. Una dieta vegetariana fatta bene può favorire il dimagrimento, anche senza esagerare con l’esercizio fisico e senza contare le calorie, secondo una meta-analisi pubblicata dal Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Secondo i risultati rilevati dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine, le persone che si sono messe a dieta seguendo un’alimentazione vegetariana hanno perso circa 10 chili. Non una dieta vegetariana qualsiasi, però, l’alimentazione consigliata dovrebbe essere basata soprattutto su cereali integrali, legumi, frutta e verdura, meglio ancora se di provenienza biologica. Una dieta vegetariana o vegana basata su cibi ricchi di zuccheri raffinati e di grassi saturi probabilmente non porterebbe allo stesso risultato per quanto riguarda la perdita di peso