Italia, 13.762 nuovi positivi Covid e 347 decessi in 24 ore

Italia Ministero della Salute

ROMA - Ancora in salita i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 13.762, in aumento rispetto ai 12.074 di ieri a fronte di 288.458 tamponi processati con un indice di positività che sale al 4,7%. Scendono i decessi a 347 (ieri erano stati 369).I guariti sono 17.771, mentre gli attuali positivi decrescono di 4.363 unità attestandosi sul dato di 384.501. Significativa discesa dei ricoverati nei reparti ordinari, 17.963 (-311), quasi stabili le terapie intensive 2.045 (+2), con un boom di nuovi ingressi, 177. In isolamento domiciliare vi sono attualmente 364.493 persone. Sul fronte delle regioni, la Lombardia è quella dove si registrano più casi nelle ultime 24 ore, con 2.540, seguita da Campania (1.573) ed Emilia-Romagna (1.565).