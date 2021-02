Modica, completata sostituzione impianti fotovoltaici

Economia Comune di Modica

Con la sostituzione degli ultimi 43 corpi illuminanti si è completata l’opera di rinnovamento e riqualificazione dell’illuminazione pubblica nelle zone del territorio modicano in precedenza servite dagli impianti a pannelli solari di vecchia generazione. Impianti che sin da subito hanno mostrato la loro inadeguatezza andando spesso e volentieri incontro a guasti con conseguenti costi di gestione e manutenzioni molto alti, per poi cessare definitivamente di funzionare pochi mesi dopo la loro installazione. Sono stati in totale 439 i nuovi corpi illuminanti a led che hanno preso il posto dei vecchi impianti nelle zone di Pirato Cava Maria, Mantegna Idria, Vanella 11 (Mauto), ex Sp107 Frigintini, Vanella 177 Calanchi, S.Angelo Torre Palazzelle, ex SP 79 Stadio “Tantillo”, Calanchi Favarotta, Pietre Nere, Passo Cane Cava Gucciardo (Quartarella).Rimangono al momento inattivi gli impianti di poche unità che, per economicità, verranno sostituiti nei prossimi giorni con nuovi kit fotovoltaici. In particolare quelli dell’area archeologica di Baravitalla, Strada Urnia Brizza, Quartarella – Calamarieri, c.da Barco, Vanella 113 Serrauccelli. Gli undici corpi illuminanti di c.da Michelica Crocevie, essi verranno integrati all’interno del nuovo impianto di prossima realizzazione non appena acquisiti i pareri della Sovrintendenza. “Abbiamo sanato un investimento effettuato più di un decennio fa che è costato milioni di euro senza ottenere i risultati sperati. Oggi, con una minima spesa limitata ai cavi elettrici, siamo riusciti a sanare la situazione e riportare il servizio in tante contrade che per anni hanno lamentato la beffa di vedere i pali di giorno spenti la notte.Tutto ciò è stato possibile grazie alla convenzione Consip – Lotto 8 Sicilia Servizio Luce 3 - stipulata nel 2016 con la City Green Light che ha permesso di efficientare tutti gli impianti di illuminazione all’interno del territorio comunale, manutentore e realizzare tanti nuovi impianti, utilizzando i risparmi ricavati dal minor consumo di energia elettrica. Conclusa questa fase, continueremo nelle prossime settimane la realizzazione di nuovi impianti sia nel centro abitato che nelle contrade più densamente abitate del nostro territorio”.