Marina di Ragusa: due panchine Rainbow

Due Panchine Rainbow sono state in questi giorni installate nella piazza con un’area attrezzata per lo sport libero nei pressi dell’ex impianto di depurazione alla fine del Lungomare Andrea Doria a marina di Ragusa, come simbolo della lotta contro le discriminazioni ed a sostegno delle minoranze. I due elementi di arredo urbano fanno parte di un progetto promosso dall’Arcigay Ragusa con il sostegno di Ragusa Pride e condiviso dall’Amministrazione comunale. Alle 12 di domani venerdì 19 febbraio nella piazza sopracitata alla presenza del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore alle frazioni e pari opportunità Eugenia Spata, verranno simbolicamente inaugurate le due nuove panchine.