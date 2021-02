Politica Turismo

Stati generali del turismo in Sicilia Stati generali del turismo in Sicilia

Gli stati generali del turismo in Sicilia li organizza la LegaE’ il momento di disegnare il futuro e di trovare idee, risorse e strumenti per risollevare la Sicilia dai danni enormi causati dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni. La Lega Sicilia da oggi è al lavoro nell’organizzazione di un grande progetto di rilancio del comparto turistico: gli “STATI GENERALI DEL TURISMO”. Saranno coinvolti il nuovo Ministro Massimo Garavaglia, l’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana,Alberto Samonà e tutte le associazioni e i singoli imprenditori che operano nella nostra regione. Ovviamente sarà benvenuto il contributo delle istituzioni, delle altre forze politiche e di ogni cittadino. L’obiettivo è dare vita, non appena le condizioni lo consentiranno, ad un grande evento da tenersi in Sicilia e che dia ordine e prospettive a tutto ciò che riguarderà il turismo siciliano “post pandemia” tanto con le risorse del “Recovery plan” quanto con iniziative originali e inedite di promozione e valorizzazione.Gli “STATI GENERALI DEL TURISMO” saranno da un lato un’iniziativa della Lega Sicilia che può contare sul prezioso filo conduttore che adesso lega il Ministero del Turismo all’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia e dall’altro un’occasione di confronto costruttivo con tutti i siciliani che vorranno rispondere al mio appello.