Economia Comune di Ragusa

Ragusa Ibla: al via i lavori del parcheggio Ragusa Ibla: al via i lavori del parcheggio

Consegnati stamane ad Ibla i lavori di adeguamento del parcheggio di Largo San Paolo. Tra un mese Ragusa Ibla potrà contare su una area attrezzata per la sosta capace di potere ospitate 27 auto e cinque moto, ubicata a Largo San Paolo. Stamane, alla presenza del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore al centro storico Ciccio Barone del presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, dei tecnici comunali dell’ufficio centro storico, architetto Emanuele Scalone e geom. Lorenzo Cascone, rispettivamente Rup e direttore dei lavori, sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria Cieffe s.r.l. i lavori che prevedono una spesa complessiva di 35.102,57 euro. Il progetto redatto dal tecnico esterno all’Ente, architetto Mario Castello, riguarderà la rimozione dello strato ormai degradato della guaina esistente, la preparazione del sottofondo, la fornitura e posa in opera di un primer, la sistemazione di uno strato impermeabilizzante, costituito da una membrana bitume-polimero elastoplastomerica, e la posa in opera di un pavimento, tipo industriale, dello spessore di circa 8 cm.LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI RAGUSA“Questo intervento - dichiara il sindaco Peppe Cassì - si inserisce in un contesto di nuove altre opere pubbliche che abbiamo avviato ad Ibla, Ragusa e Marina di Ragusa. Sono già all’opera diversi cantieri che ci consentiranno di realizzare entro pochi mesi nel nostro territorio comunale delle importanti infrastrutture”. “I lavori che hanno inizio oggi a Ibla – afferma l’assessore al centro storico Ciccio Barone – ci consentiranno di adeguare nel centro storico un’area destinata a parcheggio da tanti anni abbandonata che potrà quanto prima essere fruita. Questo intervento si aggiunge al recupero del percorso pedonale, già completato, che da Piazza Carmine attraversando la Vallata Santa Domenica conduce fino a Largo San Paolo ed a quello che avvieremo quanto prima, con un intervento di manutenzione ordinaria, che consentirà di potere utilizzare la scalinata che partendo sempre da Piazza Carmine scende fino a Largo San Paolo”.