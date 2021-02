Precipita con il muletto da 6 metri: muore Rosario Fidone

Cronaca Incidenti sul lavoro

Ha origini sciclitane, il 63enne Rosario Fidone, morto dopo esser precipitato con il muletto che stava utilizzando da un’altezza di oltre 6 metri nel Padovano. Il tragico incidente è avvenuto nel Padovano alla Franco Gomme di Vigonza. Rosario Fidone, 63 anni, residente a Mira nel Veneziano, è precipitato da un soppalco alto circa 6 metri all’interno del capannone della ditta che si occupa di fornire e servire gommisti e rivenditori di pneumatici. Nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza del Suem 118 per il 63enne non c’è stato nulla da fare, è morto per le gravi lesioni riportate nel violento impatto col suolo. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della stazione di Pionca e dello Spisal di Camposampiero.