Abbandono rifiuti in strada a Scicli: 18 verbali

Discariche abusive e conferimento di illegale di rifiuti, 18 verbali elevati a Scicli. Controlli a tappeto della polizia locale. Sono già diciotto i verbali elevati dalla polizia municipale di Scicli nei confronti di cittadini che hanno conferito in discariche abusive i rifiuti, contribuendo ad alimentarle, o che hanno lasciato la spazzatura in maniera indifferenziata e senza seguire le norme della raccolta. Nei giorni scorsi gli agenti del corpo di polizia municipale hanno fatto controlli a tappeto nel territorio comunale, nelle borgate e nelle zone rurali, sanzionando gli illeciti. L’invito è a una corretta prassi di conferimento dei rifiuti soprattutto nel momento di difficoltà per il Comune, che ha problemi di abbancamento.