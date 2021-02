Etna in eruzione, forte attivitÃ  esplosiva: voli sospesi VIDEO

Sicilia Vulcano Sicilia

Etna in eruzione, forte attività esplosiva: voli sospesi VIDEO

Forte attività esplosiva sull'Etna. Una spettacolare eruzione è in corso da oggi sull'Etna con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l'emissione di una alta nube di cenere lavica che si disperde verso sud. Dalla stessa 'bocca' emerge un trabocco lavico che ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo la parete occidentale della valle del Bove. L'unità di crisi dell'aeroporto di Catania si riunirà alle 18.15 per valutare la situazione. L'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso la propria operatività per l'emergenza cenere lavica legata all'eruzione. lo ha deciso l'unità di crisi dello scalo. La colonna di fumo e cenere emessa dal cratere di Sud-Est è alta oltre un chilometro e il buio non consente di garantire la sicurezza dei voli.

