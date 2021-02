Rimedi naturali

Olio essenziale di lavanda contro ansia

Olio essenziale di lavanda contro ansia e come rimedio naturale di bellezza del corpo La lavanda oggetto di studi negli è stata catalogata dal mondo scientifico come un ottimo rimedio naturale per ridurre i sintomi di ansia.Olio essenzialeL'olio di lavanda può combattere davvero l'ansia?Alcune ricerche hanno dimostrato che "l'olio di lavanda di qualità farmaceutica preparato in modo unico" può migliorare i sintomi dell'ansia lieve. L'olio di lavanda ha ridotto significativamente l'attività nelle aree del cervello coinvolte nell'ansia, secondo uno studio del 2014 su 17 uomini trattati per otto settimane condotto dall'Università di Medicina di Vienna. Gli scienziati hanno analizzato le scansioni PET del cervello dei partecipanti per la ricerca, pubblicata sull'International Journal of Neuropsychopharmacology. È stato anche dimostrato che è efficace quanto una benzodiazepina Lorazepam comunemente prescritta per il trattamento dell'ansia generalizzata. L'olio di lavanda ha ridotto i sintomi sia fisici che psicologici dell'ansia nel 45% dei partecipanti con disturbo d'ansia generalizzato senza effetti collaterali, rispetto al 46% di quelli che assumevano Lorazepam. I risultati dello studio del 2010 condotto da psichiatri tedeschi sono stati pubblicati su Phytomedicine.Il mondo scientifico da tempo indaga gli effetti della lavanda, ritenuta calmante, rilassante, distensiva. Ma il professor Hans Peter Volz, direttore dell’Hospital for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatic Medicine di Schloss, ha alzato l’asticella. Affermando che troppo spesso si tende a prescrivere ai pazienti un farmaco per combattere disturbi d’ansia quando basterebbe, almeno in una fase iniziale, proporre delle compresse che racchiudono l’estratto di lavanda sintetizzato (fonte). Insomma, i fiorellini viola e profumati avrebbero un’azione ansiolitica talmente efficace da poter rimpiazzare i farmaci, in alcuni casi. A chi soffre di ansia dovrebbe essere somministrato olio di lavanda come prima linea di trattamento invece di droghe che creano dipendenza, ha affermato uno psichiatra. Il professor Hans Peter-Volz ha detto che i medici sono troppo veloci nel distribuire benzodiazepine e altri farmaci ai pazienti con ansia. Invece, ai pazienti con una forma lieve del disturbo dovrebbero essere somministrati rimedi naturali, incluso l'olio di lavanda, per combattere i loro sintomi. Le linee guida ufficiali del NHS dicono che non ci sono prove sufficienti che l'olio di lavanda, commercializzato per i suoi effetti calmanti, possa trattare l'ansia.E gli esperti di salute mentale hanno respinto il suggerimento del professor Volz, dicendo che è "infondato" e le prove sono troppo scarse. l professor Volz ha affermato che le capsule di olio di lavanda hanno dimostrato di essere forti quanto i farmaci anti-ansia comunemente usati. E ha detto che hanno meno effetti collaterali. Lavorava al fianco di Kalms, un produttore di capsule di olio di lavanda. Il professor Volz è il direttore medico dell'Ospedale di Psichiatria, Psicoterapia e Medicina Psicosomatica di Schloss, in Germania. L’olio essenziale di lavanda è il simbolo dell’aromaterapia e non ha controindicazioni (salvo eventuali allergie proprio a questa pianta). Ad esempio, l’olio essenziale di lavanda calma i nervi, distende i muscoli, è antidepressivo, scioglie le contratture muscolari, facilita il sonno, è antisettico e antibatterico, favorisce la digestione. Se siete indecisi su quale olio essenziale acquistare, scegliete l’olio essenziale di lavanda. È davvero multiuso e probabilmente non ve ne serviranno altri per i comuni problemi della vita quotidiana.Impieghi e sicurezza d'uso degli oli essenzialiEcco alcuni dei principali utilizzi dell’olio essenziale di lavanda nella vita quotidiana.Olio essenziale di lavanda per aromaterapiaAromaterapia con l’olio essenziale di lavanda, ecco come fare. Vi basterà versare nella vaschetta del diffusore di oli essenziali (ad esempio in un diffusore a candela) un po’ d’acqua e una goccia di olio essenziale di lavanda per ogni metro quadrato della stanza in cui vi trovate. In questo modo la fragranza dell’olio essenziale di lavanda si spargerà nell’ambiente donandovi relax.Sonni sereniPer dormire meglio e per trascorrere notti serene, provate ad appoggiare sul comodino o vicino al cuscino un fazzolettino imbevuto con olio essenziale di lavanda. Altra idea è quella di preparare un cuscinetto imbottito di fiori di lavanda essiccati, a cui aggiungere qualche goccia di olio essenziale. Lo potrete sistemare vicino al cuscino o sul comodino. Questo rimedio è adatto anche per i bambini, come spiega l’esperta nel nostro video.Punture di insettiTra i vari rimedi naturali a cui ricorrere in caso di punture di insetti troviamo proprio l’olio essenziale di lavanda. L’olio essenziale di lavanda è così delicato da poter essere utilizzato anche puro, ma per comodità ne potete versare una o due gocce in un cucchiaino di gel di aloe vera per facilitarne l’applicazione sulla pelle.Olio essenziale di lavanda e sali da bagno e per il pediluvioSe volete dedicarvi un bagno o un pediluvio rilassante potete ricorrere all’olio essenziale di lavanda, che vi aiuterà a sciogliere le tensioni. Calcolate di versare nel catino per i pediluvio 2 cucchiai di sale grosso e 4 gocce di olio essenziale di lavanda e di poter arrivare ad 1 bicchiere di sale grosso e a 10-15 gocce di olio essenziale di lavanda per l’acqua della vasca da bagno.Olio essenziale di lavanda per massaggiL’olio essenziale di lavanda è utile per massaggi rilassanti, antistress e decontratturanti. Lo potrete utilizzare puro o miscelato in piccole quantità con gel di aloe vera o con un olio vegetale di base, ad esempio olio di mandorle dolci. I massaggi con olio essenziale di lavanda sono indicati in caso di artrite reumatoide.Olio essenziale di lavanda per eliminare la forforaUno dei numerosi utilizzi dell’olio essenziale di lavanda riguarda il trattamento della forfora. Massaggiare con regolarità il cuoio capelluto con olio essenziale di lavanda aiuta ad attivare la circolazione e a rilassarsi e può essere utile per combattere la forfora.