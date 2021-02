Economia

Scicli, 360 mila euro per Ricovero Opera Pia Carpentieri Scicli, 360 mila euro per Ricovero Opera Pia Carpentieri

Aggiudicati i lavori di manutenzione del Ricovero Opera Pia Carpentieri. In corso l’aggiudicazione dei lavori per la chiesa di Santa Maria del Gesù e del Convento del Rosario. La giunta Giannone ha aggiudicato i lavori di manutenzione straordinaria del Ricovero Opera Pia Carpentieri, sito in via Mormino Penna, per un importo di 360 mila euro a valere su fondi della Regione Siciliana. Sono in corso di aggiudicazione altre due gare relative a opere varie di manutenzione, recupero e conservazione del Convento del Rosario e della chiesa di Santa Maria del Gesù. Destinatarie dei finanziamenti dell’assessorato regionale alle Infrastrutture sono l’Opera Pia e la Curia di Noto. Il Comune ha avuto la responsabilità della gara in capo al Rup, ing. Andrea Pisani.