Sicilia

Bollettino Covid Sicilia: 322 positivi e 21 morti Bollettino Covid Sicilia: 322 positivi e 21 morti

Sono 322 i nuovi positivi e 21 i morti in Sicilia. E’ il bollettino del Ministero della Salute di oggi 15 febbraio 2021. I ricoveri nelle strutture sanitarie siciliane sono così suddivise: 165 nelle rianimazioni e 1.035 nelle aree mediche (+5). Il totale delle persone ricoverate è al momento di 1.200. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 628 e dunque il numero degli attuali positivi è di 34.549 (33.349 dei quali in isolamento domiciliare). Il numero dei tamponi processati è stato di 18.637 e il tasso di positività è dunque del 1,78% in calo rispetto a ieri. Ecco i dati del Ministero della Salute di oggi, 15 febbraio 2021:110 Palermo51 Messina9 Trapani16 Siracusa5 Ragusa19 Caltanissetta2 Agrigento10 Enna