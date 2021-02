Matteo Salvini: Basta allarmismi, ci sarÃ  un cambio di marcia

Italia

ROMA - ’’Saremo leali, coerenti, collaborativi. Salute, lavoro e ritorno alla vita. Spero che con il nuovo governo finisca la stagione degli allarmismi su giornali e telegiornali. Noi proponiamo che la comunità scientifica si metta intorno a un tavolo e decida numeri alla mano, poi in base ai numeri comunichi. Non è possibile che ci sia uno che si alza la mattina gettando nel panico milioni di italiani parlando di chiusure senza che ne abbia discusso con altri. Questo è il metodo del passato governo e su questo sicuramente ci sarà un cambio di marcia’’. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa. ’’I ministri nominati dal presidente Draghi - aggiunge - hanno la nostra fiducia, l’importante è in alcuni casi cambiare la squadra dei tecnici, perchè di allarmi a reti unificate e di sciagure dalla mattina alla sera gli italiani ne hanno sentiti fin troppi.