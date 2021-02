Sicilia

Neve in Sicilia, Burian è arrivato: ecco dove Neve in Sicilia, Burian è arrivato: ecco dove

Il gelo e la neve di Burian è arrivata in Sicilia come annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Oggi è caduta la prima neve dell’anno sulla catena montuosa delle Madonie. La neve è caduta sopra i 1000 metri. I Comuni imbiancati sono: Petralia Soprana e Geraci Siculo. Nessun disagio alla circolazione stradale, almeno durante le prime ore della giornata. Temperature in picchiata: 10 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri, a Gangi registrato lo zero termico, temperature sotto lo zero a Petralia Soprana, Petralia Sottana e Geraci Siculo. La neve è caduta anche a Piano Battaglia. A causa del maltempo rimangono ancora isolate le isole Eolie dove si registrano anche una temperatura di 7 gradi, forte vento che soffia da nord-nord-ovest e mare molto mosso (forza 5-6).Fermi ai porti aliscafi e navi. In mattinata alla volta di Milazzo è partito il traghetto “Lippi” della Siremar. Nella rada di Lipari si è riparata la nave cisterna della Marnavi di Napoli.