Maltempo, allerta meteo: atteso gelo e neve a bassa quota

Sicilia

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia da stasera l’arrivo di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Attese anche forti mareggiate lungo le coste esposte. In particolare sul sito della protezione Civile si legge: dalla sera di oggi, 14/02/2021, e per le successive 24-30 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 200-400 m, localmente in calo fino a quote di pianura, specie sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Da giorni le previsioni meteo annunciano l’arrivo di Burian, freddo e gelo siberiano in tutta l’Italia compresa la Sicilia. (Fonte Protezione Civile)